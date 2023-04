Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Ce week-end et la semaine prochaine sont placés sous le thème du devoir de mémoire. Avec d’un côté « L’exception » ce vendredi soir du côté du théâtre des Sables, un seul-en-scène surprenant de Sandra Duca qui nous interroge sur le deuil, l'acte de témoigner à travers une pièce à la fois profondément triste - comme toutes celles évoquant la Shoah - et néanmoins extrêmement réconfortante. La semaine prochaine, La Cité des arts explorera le déracinement, la privation et la quête identitaire. Des moments riches et émouvants où la création artistique rencontrera le devoir de mémoire. Le reste du programme pour vous concocter votre agenda, c’est par ici. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des réjouissances.

- Cinéma -

10 jours encore sans maman





Après son licenciement, Antoine, ancien DRH d’une grande enseigne de bricolage, a choisi de rester à la maison pour s’occuper de ses 4 enfants. Un nouveau travail qu’il effectue la plupart du temps seul, car sa femme Isabelle est très occupée par sa nouvelle activité d’avocate. Depuis deux ans dans la famille Mercier, les rôles ont donc clairement été inversés et Antoine commence à de moins en moins tenir le coup face à l’énergie que lui demande sa petite famille. Voilà pourquoi 10 jours de vacances à la montagne s’annoncent comme une aubaine pour le père au foyer qu’il est devenu. Hélas, une affaire inespérée pour le cabinet d’Isabelle tombe du ciel. Elle n’a pas d’autres solutions que de laisser Antoine partir 10 jours au ski seul avec les 4 enfants, et surtout : sans maman !

Trois ans après la sortie de la comédie « 10 jours sans maman », voici la suite toujours réalisée par Ludovic Bernard et porté par Franck Dubosc et Aure Atika, avec cette fois des rôles inversés.

Le Rex, Ciné Lacaze, Cinepalmes, Ciné Cambaie, Ciné Grand Sud, 1h44

Donjons et Dragons : l’honneur des voleurs





Un voleur beau gosse, une bande d'aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes. Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs transpose sur grand écran l'univers riche et l'esprit ludique du légendaire jeu de rôle à travers une aventure hilarante et pleine d'action.

Cette nouvelle adaptation du célèbre jeu de rôle se positionne comme un film de fantasy plutôt divertissant.

Le Rex, Ciné Lacaze, Cinépalmes, le Plaza, Ciné Cambaie, Ciné Grand Sud, 2h14



Les Complices





Max, un impitoyable tueur à gages de cinquante ans, découvre qu’il a un problème : il s’évanouit désormais devant la moindre goutte de sang. Son avenir dans la profession étant compromis, il va devoir se reconvertir... Mais pas si simple quand sa seule compétence professionnelle est de tuer des gens… Ils se fait aider par un couple de jeunes voisins, Karim et Stéphanie, qui n’imaginent pas un instant à qui ils ont affaire... Max s’attache, malgré lui, au jeune couple, jusqu’à ce que son passé le rattrape...

Entre délire burlesque et comédie noire, voilà un film bien rythmé, riche en cadavres et en moments drôles.

Cinépalmes, 1h37

Suzume no Tojimari





Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte délabrée trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée, et d'autres portes s'ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant entrer toutes les catastrophes qu'elles renferment. L'homme est formel : toute porte ouverte doit être fermée. Là où elle s'est égarée se trouvent les étoiles, le crépuscule et l'aube, une voûte céleste où tous les temps se confondent. Guidée par des portes nimbées de mystère, Suzume entame un périple en vue de toutes les refermer.

Après Your Name et Les Enfants du Temps, Makoto Shinkai revient avec Suzume, une nouvelle aventure mêlant émotion, spectacle, humour et ancrage dramatique historique.

Ciné Cambaie, Ciné Lacaze, Ciné Grand Sud, 2h02



Une histoire d’amour





Katia et Justine tombent amoureuses. Malgré la peur de l’engagement et le regard des autres, elles décident de faire un enfant, laissant le hasard décider de qui le portera. Mais alors que Katia tombe enceinte, Justine la quitte soudainement. 12 ans plus tard, Justine est retournée à une vie rangée et Katia, qui a gardé l’enfant, apprend qu’elle est condamnée. Contrainte de trouver en urgence un tuteur pour sa fille, elle se tourne vers sa seule option : son frère William, écrivain cynique et désabusé…

Alexis Michalik, l’homme-orchestre du théâtre contemporain adapte au cinéma l’une de ces pièces et revisite les codes de la comédie romantique et du mélodrame.

Ciné Cambaie, Ciné Lacaze, Ciné Grand Sud, 1h28

- Dans le reste de l’agenda -

Lespas

Danse : Kaniki 2.0





« Kaniki » (2018) est une création chorégraphique qui figure le drame des enfants réunionnais arrachés à leurs familles pour « repeupler » la Creuse. Comment se reconstruire à partir d’une migration forcée (sorte d’écho atténué de la traite négrière), d’un déracinement, d’une amnésie ? C’est en écho à cette déstructuration des enfances volées de La Réunion que Florence Boyer propose de déstructurer l’ADN cinétique de la danse maloya.Vendredi 14 avril, 20h

Théâtre : Fénwar de la la Cie Aberash

Fénwar est une immersion dans les nuits de deux adolescentes réunionnaises. De quoi rêve-t-on quand on est la génération “fin du monde” ? Les rêveuses sont coincées dans un cycle infernal où leurs cauchemars s’emboîtent, se répètent, se percutent. Ensemble, elles vont voyager à travers leurs rêves et affronter les ombres de leurs nuits. Arriveront-elles à s’éveiller et à sortir de ce cauchemar ?

Vendredi 14 avril, 20h

Samedi 15 avril, 17h



Théâtre du Grand Marché

Théâtre : Institut Ophélie en collaboration avec le CDN de Montpellier

Dans ce second volet inspiré d’Hamlet, le duo Saccomano-Garraud continue de glisser entre les lignes shakespeariennes, en procédant par touches impressionnistes. Métaphore d’un lieu-refuge, l’Institut Ophélie oscille entre passé et avenir, cherchant les pistes d’un monde à reconstruire. On y croise à la fois des fêlures psychiques, des luttes contre les dominations et des instincts de survie. Dans un espace en constante métamorphose, les sept interprètes parlent sans retenue, altèrent les noms et les choses, libèrent leurs solitudes, jouent à être ou ne pas être, refont l’histoire et leur destin.

Vendredi 14 avril, 20h



Le Passage du Chat Blanc

Concert My Own Klub

À mi-chemin entre la torride Jamaïque de 66 et la Londres punk des 80's, « My Own Klub, c'est comme le "pub" de nos rêves. ». Un moment suspendu entre le rocksteady et le ska « briton » offert par ce quintet à peine électrifié.

Vendredi 14 avril, 20h



Le Bisik

DJ Set Insula + Aleksand Saya

InSula, un avatar qui se nourrit d’une idée rétro-futuriste où s’entrechoquent les époques ainsi que les rythmes du nord et du sud du globe vers un concept maloya-afro-futuriste. Aleksand Saya quant à lui, présentera son nouveau single « Mové zerb », prémisse de son EP Subkultur à paraître cette année où il crée un pont entre tradition et modernité tout en créolisant les musiques électroniques.

Vendredi 14 avril, 20h



La Cité des arts

7e édition de La nuit de l’impro

C’est reparti pour deux nocturnes inédites avec une horde de talents locaux et d’ailleurs, bien décidés à vous faire rêver, vous surprendre et vous associer à leurs prouesses improvisées.

Vendredi 14 avril, 20h

Samedi 15 avril, 20h



Téat Champ Fleuri

Concert Missty, Morgan et Hervé Himbert





Ce vendredi soir, le Teat Champ Fleuri va vibrer au son du séga avec Missty, Hervé Himbert et Morgan. Un podium trois étoiles de la KDM Family, qui témoigne de l’immortelle vitalité du séga et qui séduira forcément les amateurs du genre.Vendredi 14 avril, 20h

Théâtre : L’Exception de la Cie L’Almandin





« L’Exception », d’après « Refus de témoigner » de Ruth Klüger, raconte l’expérience radicale d’une petite fille juive originaire de Vienne. Pendant la guerre, elle est déportée à Auschwitz d’où elle réussit à s’enfuir avec sa mère. Toute la force de ce récit est de nous faire entendre et voir la volonté irrésistible de cette petite fille « exceptionnelle » de ne pas succomber à l’horreur. Il ne s’agit pas de la représenter sur scène mais de l’éprouver, de la ressentir, en tissant un lien insaisissable entre le spectateur et la comédienne qui incarne le texte avec sobriété et émotion, par le biais de son corps qui se débat pour survivre.Vendredi 14 avril, 9h30 et 20h

Concert Mademoiselle Rouge

Quatuor de chansons françaises erotico-romantique... Certains aiment à dire que leur esprit cabaret laisse vagabonder l’imagination ! Leur répertoire musical, constitué de reprises et de compositions, se balade à travers différents univers au service des mots et des émotions. Tantôt Jazzy, ou humoristique, tantôt rock ou balade... afin de faire vriller vos têtes et chavirer vos cœurs..

Vendredi 14 avril, 19h



Restaurant Haut son des couverts

Concert Luc Joly, Karel Miranville et Mathis Cordier

Luc Joly aux saxophones, Karel Miranville au Fender Rhodes, Mathis Cordier à la basse dans un répertoire mêlant standards et compos des différents membres du groupe. Quelques jammeurs sont espérés avec une placidité impatiente.

Vendredi 14 avril, 19h



La Raffinerie

Concert La Sépia

Leur devise : "Shanté Fantézi, Romans Surpiké, Voyaz Kromatik ». Des compositions intimistes en créole réunionnais. Des textes doux ou abrasifs, toujours poétiques. Des mélodies évidentes, un brin décalées. Une interprétation sensible.

Vendredi 14 avril, 19h



Vavang’art

Concert Flora Pasquet Trio

Flora Pasquet propose un spectacle musical dans lequel elle partage toute la magie qui habite son île volcanique à travers ses compositions et quelques thèmes traditionnels. Accompagnée de Sami Pageaux Waro (Kora, Percussion, Loop et Choeur) et Juan Pablo Aispuro (Basse électrique et Choeur), ils proposent un spectacle plein de couleurs, de nouvelles textures sonores et de rythmes qui voyagent aussi loin que le son d’un tambour.

Vendredi 14 avril, 19h30



Fonnkèr Solilokèr

Sébastien Refesse (Tintin) est un fonnkézèr qui joue avec les mots, un pourvoyeur de mots, il soliloque d'où le nom de sa formation musicale Solilokèr.

Samedi 15 avril, 19h30



Concert Kombo

Après sa résidence de création dans les hauteurs de l'île en ce début d'année, Le trio formé autour de Mélanie Bourire, chanteuse, percussionniste, auteur-compositeur, vous invite à découvrir ses nouvelles créations tout aussi élégantes qu'intenses.

Dimanche 16 avril, 13h



Le four Maho

Concert Ozz Trio

Ozz Trio au Four Mao à Saint Leu, c’est la promesse d’un vendredi soir spécial... Avec des invités surprise, à boire, à manger et du jazz bien entendu !

Vendredi 14 avril, 19h30



Le Zinc

Concert Tuelipe et Syzo

SYZO retourne Le Zinc, ce vendredi soir ! Dernier set du Reunion tour ! Tuelipe ouvrira le bal, avant de partir pour une tournée en métropole et en Belgique !

Vendredi 14 avril, 20h



Le Toit

Concert Tutti Bueni

Cette musique prend ses racines dans la musique Tziganes des Balkans et de la Méditerranée. C'est la conquête de l'Est, la quête de l'être et du soi. Se lâcher, se défouler sur des musiques entraînantes pour une transe collective afin de se retrouver et partager simplement l'instant présent.

Vendredi 14 avril, 20h30



Concert Kestata Deluxe

Quand Al Kestata revient à La Réunion après 8 ans d'absence, il ne fait pas les choses à moitié. Le guitariste s'est entouré d'un trio solide pour soutenir ses riffs funky grâce au groove imparable du duo basse-batterie Alvin Brown et Pee-Wee Kraken et à la voix de Mr Clean.

Samedi 15 avril, 20h30



12, La Galerie

Vernissage de l’exposition 31 juillet FC de Joseph Ladj’

Joseph Ladj' est un artiste de la banlieue parisienne qui travaille sur la représentation des non-représentés. Il s'intéresse au football qui se regarde peu ; au football qui ne passe pas à la télévision mais qui se regarde accoudé à un poteau avec quelques amis le dimanche. Ce football se construit dans son imaginaire. Empreint de fiction, il explore une autre réalité...

Samedi 15 avril, 17h



Yourtes en scène

Docteur Kiss (en mission) de Claudia Nauttale

"Spécialisée en humanoïdes, Docteur Kiss débarque sur Terre dans les flots d’une mer de plastiques. Sa mission : sauver la planète et ses habitants. Cependant son corps n’en fait qu’à sa tête et rien ne se passe comme prévu.

Samedi 15 avril, 20h



Le Pittoresque

Concert Ziad Darouèche

Ziad Darouèche est un jeune auteur-compositeur originaire des Comores où dès son plus jeune âge, il débute la guitare et pratique la musique. C’est essentiellement pendant sa période estudiantine à Madagascar qu’il a développé son style basé sur la musique traditionnelle, le M’Godro, le blues et le rock.

Samedi 15 avril, 20h



Rondavelle Les Filaos

Concert Tutti Bueni

Un voyage, une exploration aux confins des langues de l'Est. Cette musique prend ses racines dans les musiques Tziganes des Balkans et de la Méditerranée. C'est la conquête de l'Est, la quête de l'être et du soi. Se lâcher, se défouler sur des musiques entraînantes pour une transe collective afin de se retrouver et partager simplement l'instant présent.

Dimanche 16 avril, 18h30



Rondavelle Tiroule

Concert Holysoul

Au commencement était le Rocksteady Sporting Club, combo de neuf musiciens défenseurs d’un son jamaïquain « vintage », vecteurs reconnus d’une fièvre ska/rocksteady à La Réunion. Après avoir écumé à peu près tout ce que l’île compte de scènes (des plus petites aux plus grandes), de festivals (Opus Pocus, TamTam, Manapany, Tempo, Sakifo, …) ; après avoir réalisé trois 45 tours « à l’ancienne » puis effectué une première tournée métropolitaine en 2016, le principal artisan du groupe, Julien Vabois, décide de re-centrer la formule autour de la voix de la chanteuse, Manou, et d’opérer un virage plus « rock » sans rien renier de ses inspirations qui font le grand écart entre la Jamaïque et l’Angleterre.

Dimanche 16 avril, 19h30

- La semaine prochaine -



Théâtre Luc Donat

Avant il y avait la mer du théâtre des Alberts

Ce spectacle offre une place primordiale au visuel et mêle les ombres projetées aux vidéos aquatiques. L’océan, au cœur de l’histoire, nous fait naviguer entre remous, abîmes, lumières et ombres. Il porte les personnages vers leur voyage intérieur, vers l’insouciance et la prudence, la légèreté et la gravité.

Mardi 18 avril, 17h



Concert hommage à Jean-Jacques Goldman avec Goldmen

Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique, s’impatientant du retour du géant de la variété française a décidé de prendre les devants. Il crée Goldmen et redonne vie, sur scène, au répertoire de son idole. Plébiscité par les milliers de fans, adoubé par les médias et Michael Jones, Goldmen écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur.

Jeudi 20 avril, 20h



Lespas

Debout sur le zinc chante Boris Vian





Avec Debout sur le zinc, le poète-bricoleur-musicien-inventeur le plus célèbre de la chanson française se retrouve, le temps d’un spectacle, tout en haut de l’affiche. Éternellement vivant dans sa fantaisie inégalée. Ce soir, on fredonne des classiques intemporels, et on découvre de petites pépites beaucoup moins connues.

Mardi 18 avril, 19h

Jeudi 20 avril, 19h



Théâtre les Bambous

Finale du Son des Bahuts

Le Son du Bahut est une opportunité unique pour tous les jeunes artistes musiciens de La Réunion de se produire dans les conditions d’un live professionnel et de se faire connaître auprès du public et des professionnels du milieu.

Mercredi 19 avril, 16h



Danse : Contact - Alice Case (VF Compagnie & AIM Prod)

Contact est un duo où Fabrice Mahicka et Corosu Valentina chorégraphient, explorent et réinterprètent ensemble un concept utilisé dans le solo précédent de la compagnie Sub'SoniC, créé autour de la cymatique : l'art de sculpter la matière avec de la musique.

Vendredi 21 avril, 20h



La Kour café associatif

Duo#4 Eddy & Francis@lakour

Nouvelle année, nouveau lieu pour assister à une première mondiale du duo formé par Eddy et Francis.

Mercredi 19 avril, 19h



La Cité des arts

Danse : L’effet lotus de la Cie Dansez Masala

Chorégraphe et danseuse réunionnaise, Dolsy Baudry revisite ses racines par la grâce de la danse. Son langage corporel exprime sa créolité avec une poésie unique où cohabitent gestuelles indiennes, métissées et résolument contemporaines. Inspirée de son histoire personnelle, « L’effet Lotus » est une pièce intimiste qui raconte avec bienveillance la quête identitaire d’une enfant déracinée de La Réunion au temps de la politique du Bumidom puis adoptée en métropole.

Jeudi 20 avril, 10h

Vendredi 21 avril, 10h



Théâtre : Tous nos ciels du collectif V.1

"Tous nos ciels" s’inspire de l’affaire des Enfants de la Creuse et du déracinement subi par plus de 2000 enfants réunionnais entre 1962 et 1984. Dans une atmosphère intimiste, trois comédiennes interrogent la destinée de Valérie Andanson, âgée de trois ans lorsqu’en 1966 elle est transférée avec ses cinq frères et sœurs de La Réunion à la Creuse.

Vendredi 21 avril, 20h



Vavang’Art

Concert Dia Métiss

Dia signifie voyage en malgache. Dia Métiss est un groupe de musique composé d’artistes qui vous emmèneront en voyage autour du monde, alliant tradition et modernité !

Jeudi 20 avril, 19h30



Concert Kenôzen

Champion de France de Beatbox, caméléon vocal et showman, Kenôzen puise son inspiration à travers tous les styles musicaux. De la musique électronique en passant par le hip hop et les influences afro-latines, son show de beatbox interactif vous laissera bouche bée!

Vendredi 21 avril, 19h30



Parc du 20 Décembre, Saint-Leu

Festival Cirk Péi

18h : Scène ouverte

20h: Qui sait ce que voit l’autruche dans le sable (50min)

21h30: Sound System O'Fischa sound system / GranPat' (3h)

Vendredi 21 avril, à partir de 17h



Yourtes en scène

6e édition du film militant de La Réunion

Ce festival, organisé par Greenpeace, Amnesty International, La Cimade, Extinction Rebellion 974 et Yourtes en Scène s’enrichit cette année de la participation de trois autres associations : Parallèle Sud, le Planning Familial et Orizon.

18h30: Les petits exiles médicaux de Philippe Bonhomme & Frédéric Cordier – 52 minutes

20h30: Media Crash, qui a tué le débat public ? de Valentine Oberti & Luc Hermann, 1h25.

Vendredi 21 avril, à partir de 18h



Salle Georges Brassens

Kiss and fly de la Cie Yann Lheureux

Elle donne asile à différents âges, elle les réconcilie, d’abord en elle… Elle ourle le temps, à la lisière du passé, du présent, du futur. "T’as passé l’âge des enfantillages, T’as plus l’âge de prendre la main de ton père, T’as l’âge de t’asseoir par terre, de regarder le ciel, T’as l’âge de tout, t’as l’âge de rien, t’as l’âge de toi". Elle est imprévisible.

Vendredi 21 avril, 19h



L’Entre Tous

Concert Maggy Bolle

Elle chante tout haut ce que tout le monde pense tout bas: Maggy Bolle trimballe ses chansons burlesco-comiques à travers la planète du monde et propose un spectacle qui déride les plus coincés et réveille les zygomatiques grâce à ses chansons réalistes et décapantes, révolutionnaires et punks dans l'âme !

Vendredi 21 avril, 19h30



Le Séchoir

Complainte de la tendresse de la Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté

La tendresse est une énigme… Où se trouve-t-elle ? Est-elle innée ? Est-ce un besoin fondamental ? S’oppose-t-elle au désir ? Complainte d’une tendresse est un projet chorégraphique porté par cinq danseuses. Ensemble, elles interrogent ce qu’est un geste tendre, comment il peut résister, se refuser, se rendre visible à une époque qui tend de plus en plus vers l’éloignement des corps.

Vendredi 21 avril, 20h



Le Bisik

Concert Tutti Bueni et Jim Fortuné





Tutti Bueni nous transporte dans une exploration aux confins des langues de l'Est de l’Europe. Cette musique prend ses racines dans la musique tzigane des Balkans et de la Méditerranée. C'est la conquête de l'Est, la quête de l'être et du soi. Une transe collective qui invite à se lâcher, se défouler et se désinhiber sur des rythmes entraînants afin de se retrouver et partager simplement le moment, l'instant présent. Il y a quelque chose d’Alain Peters et Henri Madoré chez Jim Fortuné, ce côté troubadour, chanteur de rue, qui contraste entre la profondeur du propos, la poésie des textes et cette impression de nonchalance, d’artiste malgré lui.

Vendredi 21 avril, 20h



Théâtre de Pierrefonds

Danse : Kaniki 2.0

En créole réunionnais, le kaniki est un enfant libre et sauvage, celui qui échappe à la norme institutionnelle. La chorégraphe Florence Boyer développe une écriture artistique infusée par la culture créole réunionnaise, du territoire dans lequel elle s’inscrit. Pour Kaniki 2.0, elle se penche plus particulièrement sur l’affaire des Enfants dits de la Creuse. Là, où l’enracinement est ravagé par l’héritage colonial et la tragédie.

Vendredi 21 avril, 20h



Teat Champ Fleuri

Théâtre musical : Madame ose Bashung

Echappés du célèbre cabaret de Mme Arthur à Pigalle, des artistes hors-du-commun trempent le répertoire de Bashung dans les plumes et le fixent à la laque ! Fou et jouissif ! Osez Joséphine dans un saloon, Vertige de l’amour dans un lit gonflable, ou La nuit je mens sous lampadaire : trois créatures flamboyantes passent en revue le répertoire de Bashung dans une chevauchée queer née à Pigalle sur la scène de Madame Arthur, cabaret refuge des queens parisiennes depuis les années 40.

Vendredi 21 avril, 20h



Le Zinzin

Concert Maya Kamaty et Kanasel

Pour débuter un petit week end sympa, rien de mieux qu'une soirée au Zinzin en compagnie de Kanasel et Maya Kamaty - tous les deux en version solo set mais qui fait tout chavirer quand même !

Vendredi 21 avril, 20h30



Le Kerveguen

Concert Debout sur le zinc avec Mademoiselle Rouge en première partie

Debout sur le Zinc nous offre la poésie de ses chansons, aux couleurs si singulières et si familières à la fois – un univers où s’invente un territoire commun entre l’écriture des maîtres de la chanson française, l’élégante simplicité du folk anglo-saxon et l’énergie conviviale du rock…

Vendredi 21 avril, 21h



Le Jardin d’Eden

Concert Charlélie Couture avec Gwendoline Absalon en première partie

Figure reconnue et respectée d’une certaine idée de la chanson (c’est-à-dire libre, non formatée et hybride), amoureux invétéré du blues et du rock dans son expression la plus pure, et par ailleurs peintre plus qu’affirmé, CharlÉlie Couture a eu la bonne idée l’année passée de nous gratifier d’un album où il prenait le temps de revisiter, voire transfigurer, 13 titres de son répertoire. Le titre : « Quelques essentielles », évidemment.

Vendredi 21 avril, 21h

vw/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com