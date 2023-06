Au Tampon, l'Insee mène une enquête sur "l'histoire de vie et le patrimoine des ménages"

De juin à décembre, des foyers tamponnais seront interviewés pour mieux comprendre leurs parcours et leur patrimoine. l'occasion de partagez vos expériences et participez à cette étude unique. (Photo INSEE Réunion photo Sly imazpress)

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise à l'échelle de La Réunion une enquête sur l'histoire de vie et le patrimoine des ménages. Cette enquête se déroule sur la commune du Tampon de juin à décembre 2023.

Cette enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine en interrogeant les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l'échelle européenne depuis 2010, l'enquête permet des comparaisons internationales.

Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2020. La réinterrogation des mêmes ménages permet de mesurer l'évolution du patrimoine et de sa composition en regard des événements de la vie (changement de situation professionnelle, familiale, etc.).

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.

Il est tenu au secret professionnel et vos réponses resteront anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques : la loi en fait la plus stricte obligation.

