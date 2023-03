Autisme : la ville du Port participe à la sensibilisation

Cette année encore, le Port se mobilise pour soutenir associations et familles de La Réunion et pour mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. Dès le 31 mars et jusqu’au 10 avril, chaque soir, l'hôtel de ville s’illuminera en bleu, couleur de l’autisme. Nous relayons ci-dessous le communiqué de la ville du Port.

La France compte environ 430.000 personnes atteintes d'autisme dont 25% d'enfants.

La ville et ses partenaires GEM TSA 974, CRA Réunion - Centre de Ressources pour l'Autisme et les associations Blue Family et Claire joie vous donnent rendez-vous pour deux grands événements :

- 2 avril au Complexe Sportif Municipal : Marche de sensibilisation (9h-12h) et Village de sensibilisation avec plusieurs ateliers (9h-16h30)

- 6 avril au Cinéma Casino : 4 conférences-Débats sur 4 thèmes consacrés à l'autisme de 8h30 à 17h.