Boris Astourne, un homme au service de la terre et des traditions réunionnaises

Ce mercredi 18 décembre 2024, dans le cadre des célébrations du 20 décembre, la Région Réunion a tenu à récompenser sept personnalités qui ont fait de la préservation et la transmission de la culture créole leur priorité. Parmi ces Gardiyen la mémwar, Boris Astourne est un passionné qui a fait de la sauvegarde des traditions agricoles et de la biodiversité réunionnaise sa mission de vie. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Région Réunion)

Après des études en développement économique et en aménagement local, Boris Astourne a travaillé au sein des collectivités avant de se lancer dans une reconversion qui reflète sa véritable vocation : vivre en harmonie avec la nature tout en préservant le patrimoine agricole de La Réunion.

Agriculteur bio, il est le seul éleveur à maintenir un élevage de sauvegarde des chèvres péï, tout en œuvrant pour protéger d’autres races locales comme le bœuf moka et le coq l’espèce. À travers son association Zanbrovat Dann karodbwa, il partage son savoir-faire avec les jeunes générations, sensibilise les agriculteurs à l’agro-écologie et perpétue les méthodes traditionnelles, sans pesticides ni machines modernes.

Boris Astourne, c’est aussi un homme de transmission : entre formations, visites pédagogiques et partenariats avec des organismes, il rappelle qu’une agriculture durable et respectueuse est possible. Avec une énergie infatigable, il continue de promouvoir un modèle agricole alliant biodiversité, traditions et souveraineté alimentaire.