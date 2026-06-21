Carburants : les entreprises de La Réunion appelées à évoquer les impacts sur leur activité

Chefs d’entreprise, si vous n’avez pas encore répondu à notre enquête sur les impacts de la hausse des prix des carburants et de la conjoncture économique actuelle, il est encore temps de faire entendre votre voix (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Vos retours sont essentiels pour nous permettre de mesurer les difficultés rencontrées sur le terrain, d’adapter notre accompagnement et de porter vos préoccupations auprès des pouvoirs publics.

Quelques minutes suffisent pour contribuer à une meilleure prise en compte des réalités économiques des entreprises réunionnaises.

Répondre à l’enquête avant le 30 juin 2026.