CCIR : journée portes ouvertes à l'EGC Bussiness School Réunion

  • Publié le 14 janvier 2026 à 10:08
  • Actualisé le 14 janvier 2026 à 10:14
journée mix et match à l' EGC

À l'approche de l'ouverture de la première phase de Parcousup, l'EGC Businnes School de La Réunion organise une journée porte ouverte le mercredi 14 janvier 2026 de 13h30 à 16h30. Cette journée est destinée à tous les (futurs) étudiants et parents d'un futur diplômé. Vous vous interrogez sur la poursuite d'études, la réorientation ou l’entrée dans la vie professionnelle ? Cette JPO est faite pour vous. Nous partageons la publication de la CCI Réunion. (Photo d'illustration : Sly/www.imazpress.com)

Au programme :

- Rencontres avec l’équipe pédagogique

-Échanges avec les étudiants sur la vie à l’école, les stages, l’international

- Visite du campus

-Présentation du Bachelor EGC  et des possibilités d’entrée en 1re, 2ème ou 3ème année 

Pour les entreprises réunionnaises, c’est également une opportunité de :

- mieux connaître les formations qui forment futurs talents du territoire

- anticiper vos besoins en stages, apprentissages et recrutements

- renforcer vos liens avec une école ancrée dans l’économie locale.

