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CCI Réunion proxi vient à votre rencontre pour vous informer et vous orienter

  • Publié le 12 octobre 2026 à 19:17
  • Actualisé le 12 octobre 2026 à 19:22
CCI Réunion proxi vient à votre rencontre pour vous informer et vous orienter
CCI Réunion proxi vient à votre rencontre pour vous informer et vous orienter

À La Plaine-des-Palmistes, les équipes de la CCI Réunion sont allées à la rencontre des entrepreneurs et porteurs de projets pour échanger directement sur leurs activités, leurs besoins et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. Prochain rendez-vous prévu ce mercredi 14 octobre 2026 à Saint-André. "Formalités, développement, financement, évolution de l’activité ou difficultés : nos conseillers prennent le temps de comprendre chaque situation pour orienter les professionnels vers les solutions et les dispositif les plus adapter à leurs besoins", indique la CCIR dans une publication que nous partageons, ci-dessous. (Photos : CCIR)

Zoom, CCIR, CCI Réunion

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