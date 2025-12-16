CCI : suivi du projet urbain et modifications du plan local d'urbanisme à Salazie

La Commission Aménagement de la CCI Réunion s'est réunie le 25 novembre 2025 afin de statuer sur les documents de modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) transféré par la ville de Salazie. Des ajustements ont été analysés par les élus dans le cadre du projet urbain, en faisant une focale sur les aspects liés à l'aménagement économique. Nous partageons une publication de la CCI Réunion. (Photo : CCI Réunion)