La CCIR rend visite a une entreprise réunionnaise exportatrice des savoirs-faire péi

Le mercredi 6 mai 2026, le président de la CCIR, Pierrick Robert et une délégation de la chambre, se sont rendus à Sainte-Marie pour une visite à l'entreprise Colipays. "Depuis sa création, cette entreprise a su naviguer entre les défis logistiques et les évolutions des marchés internationaux sans jamais dévier de sa mission : valoriser exclusivement les produits issus de notre île. Une conviction forte, partagée par le Président de la CCI", souligne la collectivité. Nous publions le communiqué de la CCIR ci-dessous. (Photos : CCIR)

Le 6 mai 2026, le Président Pierrick Robert, et une petite délégation de la CCIR, se sont rendus à Sainte-Marie pour une visite au cœur d'un fleuron de notre économie : Colipays

Pionnier de l'exportation de notre terroir, Colipays n'est pas seulement un transporteur de saveurs, c'est un véritable ambassadeur de La Réunion.

- Un modèle de résilience et d'adaptation -

Depuis sa création, cette entreprise a su naviguer entre les défis logistiques et les évolutions des marchés internationaux sans jamais dévier de sa mission : valoriser exclusivement les produits issus de notre île. Une conviction forte, partagée par le Président de la CCI.

- Le soutien à toutes les entreprises -

Qu'il s'agisse de nos TPE ou de nos grands exportateurs, la CCI Réunion réaffirme son engagement pour tous les secteurs du commerce, des services et de l'industrie.

Trois piliers clés ont été mis en avant lors de cet échange :

- Excellence du terroir : Une sélection rigoureuse pour une image de marque forte à l’extérieur.

- Ancrage local : Un soutien direct à nos agriculteurs et artisans locaux.

- Innovation : Maîtriser les défis de l'insularité pour servir le monde entier.

"Voir une structure locale maintenir un tel niveau d'exigence tout en restant fidèle à ses racines est un signal fort pour l'ensemble de notre économie" — Pierrick Robert.

Ensemble, continuons de porter haut les couleurs de l'excellence "Origine Réunion" !