CCIR : nouvelle édition de la Journée entreprendre au féminin en juin 2026

Le 26 juin 2026, à partir de 8h30, le siège de la CCI de la Réunion à Saint-Denis va accueillir une nouvelle édition de la Journée entreprendre au féminin. Une journée dédiée aux femmes entrepreneures et porteuses de projet avec une nouveauté : le challenge des entrepreneures inspirants (tourisme, évènementiel et loisirs). "Dans un contexte où l’entrepreneuriat féminin continue de se structurer et de gagner en visibilité, cet événement s’inscrit comme un temps fort d’échanges, de montée en compétences et de mise en réseau", précise le CCIR. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour plus d'informations et pour candidater c'est ici. Et pour s'inscrire c'est ici (date limite : 17 mai 2026).