CCIR : lancement du programme Mon parcours économies d'énergie

Porté par l'État et piloté par l'Ademe, ce dispositif offre aux entreprises un accompagnement gratuit pour mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, réduire leurs charges et renforcer leur performance. Dans un contexte où la maîtrise de l'énergie constitue un enjeu majeur pour la compétitivité des entreprises réunionnaises, la CCI Réunion est pleinement mobilisée aux côtés de l'Ademe de la Cma Réunion, de la Civis et de l'Adir pour déployer ce programme sur le territoire (Photos : CCIR)

Les entreprises peuvent désormais s'appuyer sur les conseillers énergie de la CCI Réunion pour engager leur démarche, avec un accompagnement comprenant un premier diagnostic, l'identification des leviers d'économies, l'orientation vers les aides mobilisables et la définition d'un plan d'actions adapté à leurs besoins.

Ce nouveau dispositif vient renforcer les solutions proposées par la CCI Réunion pour aider les entreprises à maîtriser leurs consommations d'énergie, réduire leurs coûts et engager des actions concrètes en faveur de leur performance.