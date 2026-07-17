CCIR : les visites d'entreprises se poursuivent

Les visites d'entreprises se poursuivent, avec une même ambition pour la CCI Réunion : "rester à l'écoute des entrepreneurs et des enjeux qui façonnent l'économie réunionnaise", écrit la collectivité. Le 9 juillet 2026, Pierrick Robert, Président de la CCI Réunion, accompagné des membres élus, a rencontré Chane-Thu, dirigeant d'une entreprise spécialisée dans la réalisation de tous travaux de câblage de fibre optique, d'électricité. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Au cœur des échanges : les besoins en compétences d'une filière en pleine évolution. Face à l'accélération de la transformation numérique, la fibre optique est devenue une infrastructure indispensable au développement des entreprises, à l'attractivité des territoires et à la qualité des services proposés aux Réunionnais.

Cette dynamique repose aussi sur des professionnels qualifiés. Par l'apprentissage et la formation, la CCI Réunion accompagne la montée en compétences des entreprises et prépare les talents de demain.