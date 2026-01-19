CCIR : huit éco box à louer à Saint-Benoît dans le domaine de la restauration

La CCI de La Réunion propose à la location huit Éco box, d'une superficie de 20,30 m² dédiés exclusivement aux métiers de la restauration situés dans la ville de Saint-Benoit. Ces locaux ont été pensés pour offrir un cadre fonctionnel et adapté aux professionnels souhaitant s'implanter durablement sur le territoire. Le dossier est à transmettre au plus tard le 30 janvier 2026. Les locaux seront disponible dès le 9 février 2026. Nous partageons la publication de la CCIR. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)