Chambre de commerce et d'industrie : 602 diplômés de La Réunion mis à l’honneur

La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) organisait ce mardi 9 décembre 2025 la cérémonie de remise des diplômes au théâtre de Champ Fleuri, à Saint- Denis. 602 diplômés ont été mis à l’honneur cette année, issus de trois filières phares, dont 267 dans le tertiaire, 186 dans le technique, et 149 en hôtellerie-restauration-tourisme (HRT) (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Un taux de réussite de 81% pour le dispositif apprentissage, avec 19 formations affichant 100% de réussite, témoigne de l’engagement des apprentis et de la qualité de l’accompagnement proposé par la CCI Réunion", se félicite la chambre.

Le pôle formation de la CCI Réunion forme chaque année plus de 1.300 apprentis sur cinq campus; proposant près de soixante diplômes en alternance, du CAP au BAC+5.



Le "taux d’insertion en emploi de 74% six mois après la formation et un taux de satisfaction client de 93%", affirme la CCIR, qui vante une "insertion internationale".

"Des apprentis en cuisine et en salle ont effectué des stages dans des restaurants étoilés en métropole, tandis que d’autres ont participé à un séminaire et un audit industriel à Bangkok", salue la CCIR.

