CCIR : dernières places pour participer aux Rencontres Economiques à Madagascar

Dans le cadre de la délégation officielle réunionnaise, le Club Export Réunion propose encore quelques places pour participer aux Rencontres Economiques à Madagascar, les 9 et 10 avril 2026. Les candidats ont jusqu'au 25 mars 2026 pour s'inscrire. Une immersion business est également organisée du 7 au 10 avril prochain avec au programme : visites d’entreprises, rencontres networking qualifiées et accès au CEO Summit. Nous publions le post de la CCIR, ci-dessous (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)