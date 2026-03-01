CCIR : forum d'échanges pour les créatrices d'entreprise

Le jeudi 5 mars 2026, une matinée est dédiée aux entrepreneuses au pôle nord et sud de la CCI Réunion de 9h à 11h. Que votre idée soit encore en cours de réflexion ou déjà en train de prendre forme, ce rendez-vous est l’occasion parfaite pour avancer, poser vos questions et lever les freins à votre projet. Nous partageons la publication de la CCI Réunion. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Un temps d’échange concret et inspirant pour vous aider à passer à l’action et surtout faire avancer votre projet entrepreneurial.

Au programme :

- Clarifier les étapes essentielles pour créer votre entreprise

- Identifier les freins spécifiques aux femmes entrepreneures

- Découvrir des solutions et des leviers pour oser se lancer

- Échanger avec des expertes et d’autres porteuses de projet

Rendez-vous au 5 bis rue de Paris à Saint-Denis et au 15 route de la Balance à Saint-Pierre.