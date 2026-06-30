CCIR : l'économie circulaire, un enjeu majeur pour l'avenir de notre territoire

Le président de la CCI Réunion, Pierrick Robert, accompagné de membres élus, a visité le nouveau site industriel de dernière génération de Generall autos recyclage, dédié au traitement des véhicules hors d'usage et des déchets métalliques. Cette rencontre a été l'occasion de découvrir un outil industriel performant, au service d'une filière stratégique pour La Réunion. (Photos : CCIR)
Dans un territoire insulaire où chaque ressource compte, le recyclage et la valorisation des matières jouent un rôle essentiel. Ils permettent de donner une seconde vie aux matériaux, de limiter les déchets et de préserver les ressources naturelles.
Aujourd'hui, près de 70 000 tonnes de métaux sont collectées, préparées et exportées chaque année vers les filières de recyclage, illustrant l'importance stratégique de cette activité pour notre territoire.
Au-delà des enjeux environnementaux, l'économie circulaire est également un levier de développement économique. Elle favorise l'innovation, soutient les filières locales, crée des emplois et contribue à construire un modèle de développement plus durable : un véritable cercle vertueux pour La Réunion.
Ces visites sont l'occasion pour la CCI Réunion de découvrir les projets qui façonnent notre territoire, d'échanger avec les entrepreneurs et de mettre en lumière les initiatives qui contribuent à une économie plus circulaire et durable.
La CCI Réunion remercie la famille Badat ainsi que l'ensemble des équipes de Generall Autos Recyclage pour leur accueil et la qualité des échanges lors de cette visite.