CCIR : les élus échangent avec Édouard Philippe sur les enjeux économiques du territoire

À l’occasion de la venue à La Réunion d’Édouard Philippe, ancien premier ministre et candidat à l’élection présidentielle, les élus de la CCI Réunion Richard Boqui Queni et Patrick Verguin ont participé à plusieurs temps d’échanges autour des enjeux économiques du territoire. "Ces rencontres ont été l’occasion d’écouter les orientations et les propositions du candidat, mais aussi de porter la voix des acteurs économiques réunionnais. Pour la CCI Réunion, ces échanges sont essentiels pour faire remonter les réalités du terrain et défendre une prise en compte des spécificités économiques de La Réunion dans les politiques publiques nationales", explique la CCI Réunion dans le post que nous partageons ci-dessous. (Photo : CCIR)