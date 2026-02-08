CCIR : retour sur les mardis de la prévention

Ce mardi matin 03 février 2026, la CCI Réunion a échangé et conseillé des dirigeants d’entreprise autour d’un objectif commun : anticiper pour mieux piloter leur activité. Ces temps d’échange ont permis d’identifier des signaux faibles, de prendre du recul sur certaines situations et de bénéficier de l’appui d’experts pour sécuriser et pérenniser leur entreprise.Nous partageons la publication de la CCI Réunion. (Photo : CCIR)

Les mardis de la prévention s'adressent à toutes les entreprises dans une démarche proactive et constructive, afin d’agir en amont et d’anticiper les évolutions de leur activité.

À travers ce dispositif, la CCI Réunion réaffirme son engagement aux côtés des entreprises, avec un accompagnement confidentiel et personnalisé.

Les prochaines dates :

- Le mardi 3 mars 2026 de 9h à 12h à l'espace entrepreneuriat nord, 5b de Paris, Saint-Denis.

- Le mardi 7 avril 2026 de 12h à l'espace entrepreneuriat sud, 15 route de la balance à Saint-Pierre.

Inscrivez-vous ici .