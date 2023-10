Changement d'itinéraire pour certains bus du Tampon

À cause de travaux réalisés dans al Rue Fidélio Robert du Tampon, certains bus, notamment de transport scolaire, utiliseront un itinéraire différent. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Casud. (Photo Casud)

Transports scolaires et urbains - Le Tampon - Rue Fidélio Robert

La Casud rappelle (l'information ayant déjà été donnée aux élèves transportés avant les vacances et autres usagers du transport urbain) :

Suite à des travaux réalisés dans la Rue Fidélio Robert, les bus scolaires (et urbains) n'y circuleront pas du lundi 30 octobre et jusqu'aux vacances scolaires de décembre 2023.

Les él§ves (et autres usagers) seront pris en charge dans la rue Dachery aux intersections suivantes :

- Intersection Rue Saint-Vincent de Paul

- Intersection Rue des Francisceas

- Intersection Ah Seng Marcelle ( bar lotus)

- Intersection Chemin Chalet