Chantiers à Saint-Louis : la Région juge la communication "insuffisante" des financements Feder

La Région Réunion a pris connaissance par voie de presse de la communication organisée par le Département et la mairie de Saint-Louis concernant des chantiers de construction d’ouvrages d’art pour la suppression des radiers. Elle a réagit dans un communiqué que nous ci-dessous : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Alors qu’en sa qualité d’autorité de gestion du FEDER, la Région a apporté une contribution essentielle à ces opérations pour un montant dépassant 11 millions d’euros, elle n’a pas été conviée à cet événement, et la valorisation des fonds FEDER apparaît en l’espèce très insuffisante au regard des exigences relatives à la communication sur les fonds européens.

- Le chantier concernant la suppression de la ravine du Gol et le réaménagement complet de la partie haute de la rue du Général de Gaulle sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Département. Le montant de l’opération s’élève à 7,3 millions d’euros. La Région a mobilisé le FEDER à hauteur de 5 millions d’euros, soit 67% du coût de l’opération, le Département apportant la contrepartie à hauteur de 2,3 millions d’euros, soit 32% du montant total.

- La deuxième opération concerne la suppression du radier de la ravine Maison Rouge et son remplacement par un ouvrage hydraulique dimensionné pour une crue trentennale. Le coût de cette opération, portée par la commune de Saint-Louis, s’élève à 4,4 millions d’euros. La Région a mobilisé le FEDER à hauteur de près de 3,8 millions d’euros, soit 85% du coût total, la mairie de Saint-Louis contribuant à hauteur de 670 000 euros.

- La troisième opération, également portée par la commune de Saint-Louis, concerne la réalisation d’un ouvrage d’art pour le franchissement de la ravine Goyaves. Le coût de cette opération s’élève à plus de 3 millions d’euros. La Région a mobilisé le FEDER à hauteur de 2,6 millions d’euros, soit 85 % du coût total, la commune apportant une contribution à hauteur de 459 039 euros, soit 15%.

Il est bien évident que l’ensemble de ces opérations n’auraient jamais pu voir le jour sans la mobilisation des fonds européens décidée par la Région en sa qualité d’autorité de gestion du FEDER, tant au niveau de la nature des actions soutenue que des montants réservés à ce dispositif.

La Région Région rappelle que l’éligibilité des dossiers au FEDER se fait sur la base de critères définis et approuvés par sa Commission Permanente, que l’instruction de ces dossiers et la gestions des fonds sont assurés par ses services, que l’engagement des crédits est décidé par les instances délibérantes de la collectivité régionale et qu’elle se doit d’apporter la plus grande attention à la communication réalisée sur les programmes européens.