Châp'Pa festival : Saint-Denis fait son cirque

Du 17 novembre au 1er décembre 2023, aura lieu, route de la Digue à Saint-Denis, le Châp'Pa Festival. Organisé par la compagnie Cirquons Flex, ce "cirque nouveau" invite petits et grands du grand spectacle. Après avoir donné vie à l'Ilet Chapitô l'an dernier, la compagnie revient avec un projet encore plus complet. L'objectif, clôturer un cycle de création en itinérance mais également et surtout, rassembler les gens et développer tous les arts (Photo : sly/www.imazpress.com)

Après avoir fait voyager ses chapiteaux entre Saint-Denis, Saint-Benoît, Le Tampon et Trois Bassins, la compagnie Cirquons Flex retourne sur son port d’ancrage : l’îlet Chapitô à Saint-Denis.

Pour cette occasion, la troupe invite les habitants à un festival haut en couleurs : le Châp’Pa Festival.

"C'est le premier festival du cirque avec des gens de l'extérieur et d'ici pour un spectacle crée depuis trois ans", explique Ericka Bareigts, la maire de Saint-Denis. Un spectacle qui raconte "la phase dure de La Réunion où l'île était coupée du monde".

- Célébrer le cirque nouveau -

Trois temps forts rythmeront le festival : un week-end d’ouverture les 17-18 et 19 novembre, un mercredi "familles" le 22 novembre et quatre représentations de Radio Maniok du 23 au 26 novembre, ainsi que des représentations scolaires et groupes du 29 novembre

au 1er décembre.

Cirque, musique, ateliers et exposition en tous genres permettront aux spectateurs de découvrir les arts du spectacle et du cirque.

L'occasion de clôturer ce cycle de création en itinérance avec un retour festif et joyeux, une célébration du cirque nouveau.

Chap’Pa est inspiré par ces deux années passées à arpenter les routes, hisser les toiles des chapiteaux, surmonter des difficultés, jouer des spectacles, donner des ateliers, organiser des rencontres tout en mettant en commun les imaginaires pour créer un nouveau spectacle, Radio Maniok.

Chap’pa invite des artistes de La Réunion, mais également d’Hexagone, pour un programme pluridisciplinaire : spectacles, concerts, animations pour toutes et tous.

Découvrez le programme complet à cette adresse : www.cirquonsflex.com

