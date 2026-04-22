Cinor : réhabilitation de l'usine de Bellepierre

En 2026, la Cinor a démarré les travaux pour la réhabilitation de l'usine de Bellepierre à Saint-Denis, afin de sécuriser la distribution de l'eau potable. La première tranche de l'opération devrait s'achever en 2028. Nous partageons le communiqué de la Cinor, ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Face aux enjeux sanitaires, climatiques et démographiques, ce chantier permettra de garantir une eau de qualité, en quantité suffisante, pour les décennies à venir et pour 50% de la population de Saint-Denis.

Grâce à sa modernisation, trois avancées majeures pour renforcer la qualité et la continuité de l’alimentation en eau :

- Un traitement plus performant -

L’intégration d’un système d’ultrafiltration permet de retenir des particules jusqu’à 10 000 fois plus petites qu’un cheveu, y compris les bactéries. Résultat : une eau de meilleure qualité toute l’année.

- Une automatisation renforcée -

La réduction des interventions manuelles améliore les conditions de travail des équipes, désormais davantage mobilisées sur la supervision et l’optimisation du fonctionnement de l’usine.

- Une sécurisation accrue -

Équipée de groupes électrogènes, la station garantit une continuité d’alimentation en eau, même en cas de coupure électrique ou d’aléas climatiques, notamment pour les établissements prioritaires comme l’hôpital.

Ce projet est cofinancé par l’État, l’Office Français de la Biodiversité, l’Union européenne et la Région Réunion

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