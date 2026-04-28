Cinor : lancement officiel du projet "Etincelles"

Ce mardi 28 avril 2026, la Cinor était présente aux côtés de l’agende de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). et de l’association "Le Clan - Coopérons avec le vivant" pour le lancement officiel du projet "Étincelles". "Un programme innovant visant à permettre aux citoyens de devenir acteurs de leur propre production d'énergie renouvelable. À l’image des jardins partagés, l’idée est de créer une dynamique collective locale pour renforcer notre souveraineté énergétique et notre résilience face aux enjeux climatiques", explique la collectivité. (Photos : la Cinor)