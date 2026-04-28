TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Cinor : lancement officiel du projet "Etincelles"

  • Publié le 28 avril 2026 à 11:47
  • Actualisé le 28 avril 2026 à 12:35
Cinor : lancement officiel du projet « Étincelles »
Cinor : lancement officiel du projet « Étincelles »
Cinor : lancement officiel du projet « Étincelles »

Ce mardi 28 avril 2026, la Cinor était présente aux côtés de l’agende de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). et de l’association "Le Clan - Coopérons avec le vivant" pour le lancement officiel du projet "Étincelles". "Un programme innovant visant à permettre aux citoyens de devenir acteurs de leur propre production d'énergie renouvelable. À l’image des jardins partagés, l’idée est de créer une dynamique collective locale pour renforcer notre souveraineté énergétique et notre résilience face aux enjeux climatiques", explique la collectivité. (Photos : la Cinor)

Cinor, Projet Étincelles

guest
0 Commentaires