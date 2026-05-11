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La Cinor fait son bilan pour la 37ème édition du Salon de la maison

  • Publié le 11 mai 2026 à 11:45
  • Actualisé le 11 mai 2026 à 13:09
La Cinor fait son bilan pour la 37ème édition du Salon de la maison
La Cinor fait son bilan pour la 37ème édition du Salon de la maison
La Cinor fait son bilan pour la 37ème édition du Salon de la maison

Le Salon de la maison ferme ses portes et la Cinor fait son bilan de cette 37ème édition, qu'elle qualifie d'"exceptionnelle". Nous publions le communiqué de la Cinor, ci-dessous. (Photos : la Cinor).

Le Salon de la Maison ferme ses portes ! Après 10 jours d'échanges intenses, de conférences et de partages, la Cinor et ses partenaires tirent un bilan exceptionnel de cette 37ème édition.

- L'intelligence collective en action -

Le projet Étincelles, accompagné par l'Association Le Clan, a été le cœur battant de notre stand. Ensemble, nous avons mis en lumière le pouvoir du collectif et de l'énergie citoyenne pour transformer notre habitat. Un immense merci à tous ceux qui ont participé à nos ateliers et conférences pour co-construire la transition écologique de notre île !

Bilan eau : 200 récupérateurs adoptés !

Michaël Posset, Directeur de l'Eau Potable à la CINOR, est fier de l'annoncer : le 200ème bon de dotation a été remis aujourd'hui ! Le succès de l'opération "Adopte un récupérateur" prouve votre engagement pour la préservation de notre ressource en eau.

Vous avez manqué le coche ? On prolonge l'aventure. Face à l'engouement incroyable, la CINOR ne s'arrête pas là. Pour tous ceux qui n'ont pas pu obtenir leur kit : rendez-vous le 1er juin !

500 nouveaux récupérateurs (400L) seront disponibles à l'inscription sur notre site internet.

Règle : Premier arrivé, premier servi !

Cinor, Salon de la maison, Zoom

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