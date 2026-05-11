La Cinor fait son bilan pour la 37ème édition du Salon de la maison

Le Salon de la Maison ferme ses portes ! Après 10 jours d'échanges intenses, de conférences et de partages, la Cinor et ses partenaires tirent un bilan exceptionnel de cette 37ème édition.

- L'intelligence collective en action -

Le projet Étincelles, accompagné par l'Association Le Clan, a été le cœur battant de notre stand. Ensemble, nous avons mis en lumière le pouvoir du collectif et de l'énergie citoyenne pour transformer notre habitat. Un immense merci à tous ceux qui ont participé à nos ateliers et conférences pour co-construire la transition écologique de notre île !

Bilan eau : 200 récupérateurs adoptés !

Michaël Posset, Directeur de l'Eau Potable à la CINOR, est fier de l'annoncer : le 200ème bon de dotation a été remis aujourd'hui ! Le succès de l'opération "Adopte un récupérateur" prouve votre engagement pour la préservation de notre ressource en eau.

Vous avez manqué le coche ? On prolonge l'aventure. Face à l'engouement incroyable, la CINOR ne s'arrête pas là. Pour tous ceux qui n'ont pas pu obtenir leur kit : rendez-vous le 1er juin !

500 nouveaux récupérateurs (400L) seront disponibles à l'inscription sur notre site internet.

Règle : Premier arrivé, premier servi !