Cinor : la caravane du RezoTour prend la route pour cinq jours d'aventure autour de l'île

La caravane du RezoTour a pris la route pour cinq jours d'aventure autour de l'île, exclusivement en mobilités douces et durables. "Le RezoTour, c'est un mouvement citoyen. Des relais, des bénévoles, des partenaires engagés. C'est un événement récurrent, important pour la Cinor", souligne Jean-Pierre Marchau, quatrième vice-président de la Cinor". Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous. (Photos : Cinor)

Jean-Pierre Marchau, quatrième vice-président de la Cinor, vous dit pourquoi cet événement compte pour notre territoire :

"Le RezoTour, c'est un mouvement citoyen. Des relais, des bénévoles, des partenaires engagés. C'est un événement récurrent, important pour la Cinor, parce que ça montre qu'on est en train de changer de modèle. On a eu le modèle voiture pendant des années. On passe progressivement vers le modèle vélo, dans les villes, et bientôt entre les villes dès lors que la voie vélo régionale sera achevée."

Pourquoi le vélo, pourquoi maintenant ?

- Santé publique : une mobilité active pour tous

- Économie : faire du vélo coûte beaucoup moins cher qu'entretenir une voiture

- Économie locale : parkings à vélos, ateliers de réparation, et peut-être un jour… un vélo made in Réunion

Et demain, à la Cinor ?

- 2ème fournée de 1 000 Vélos Verts : location mensuelle ou annuelle, entretien et assurance inclus. Déjà des dizaines d'habitants sur liste d'attente !

- Baobab : téléphériques, bus sur voies réservées, racks vélos : une mobilité combinée, aérienne, terrestre et cyclable

C'est ça la mobilité de demain : chacun peut choisir, combiner, adapter.

- Départ : Saint-Denis - Retour : Saint-Denis

Le programme et les inscriptions, c'est ici.

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