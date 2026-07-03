Cinor : lancement de la journée citoyenne face aux risques du territoire

Ce mercredi 1er juillet 2026, la Cinor a accueilli au Stade en eaux vives intercommunal de Sainte-Suzanne (Sevi), les associations du territoire du nord engagées dans la transition écologique, l'accompagnement social et l'éducation populaire. Cette journée citoyenne avait pour vocation de sensibiliser les participants à la prévention des risques et de renforcer la responsabilité collective, l'entraide et l'engagement citoyen. L'objectif était de permettre à chacun de mieux comprendre les risques auxquels un territoire peut être confronté et de développer une culture commune du risque. Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous. (Photos : Cinor)

L'ambition de cette journée a été de faire de chaque citoyen un acteur capable d'agir, d'aider et de s'engager face aux risques. Ensemble, construisons un territoire plus résilient.

- Une matinée de cohésion et de sensibilisation -

Les participants ont pu découvrir plusieurs ateliers au cours de cette matinée. Le Sdis a proposé une sensibilisation aux risques naturels avec un focus particulier sur les risques aquatiques. Le Comité régional Réunionnais de Canoë-Kayak (Piroi) a animé une formation aux gestes qui sauvent en milieu inondé. L'Afpcnt a également tenu un atelier de sensibilisation et le Sevi a proposé un atelier kayak.

- Temps d'échanges avec les élus -

Cette séquence a été l'occasion d'un retour d'expérience et de prises de parole des élus. Elle a comporté la diffusion du support Dionycité/Ambition Planète, le bilan du village citoyen et la mise au travail des participants.

- L'après-midi, cinq ateliers pour agir -

Un moment de réflexion et d'échange au travers de cinq ateliers portant sur la mobilisation des citoyens face aux risques.

Les participants ont pu réfléchir au village citoyen 2026, identifier les ambassadeurs du risque, élaborer un plan territorial citoyen de prévention des risques, réfléchir à la mobilisation des citoyens face au risque et définir la boîte à outils à diffuser auprès des citoyens.

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