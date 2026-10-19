Cinor : des réunions publiques à Sainte-Marie pour présenter le programme Baobab

Dans le cadre du programme Baobab, la Cinor organise plusieurs rendez-vous de concertation à Sainte-Marie afin de présenter les aménagements prévus pour faciliter les déplacements des piétons, des cyclistes et des usagers des transports en commun. Une première réunion publique se tiendra le jeudi 22 octobre 2026, de 17h30 à 19h30, à la médiathèque Anne Mousse. Un stand de proximité est également prévu le 7 novembre au marché forain, suivi d'un atelier de concertation le 19 novembre. Nous publions ci-dessous le post de la Cinor : (Photo : Cinor)