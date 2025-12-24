Cinor : garder les bons gestes pour passer des fêtes éco-responsable

Après Noël vient l'heure du nettoyage et du tri des déchets des emballages cadeaux, des cartons, ou encore bouteilles. La collectivité de la Cinor rappelle à ses usagers les bons réflexes à avoir face aux déchets à jeter dans vos bacs jaune afin de participer à notre échelle au recyclage des ordures. Un petit geste qui fait la différence à grande échelle. Ceci est un partage d'une publication de la Cinor. (Photo : sly/www.imazpress.com)
Même avec un peu de scotch ou d’agrafes, en petite quantité, cela ne gêne pas le recyclage.
- Les emballages de chocolats et papillotes en aluminium, en papier ou en plastique.
Et le verre dans tout ça ?
- Les bouteilles (y compris le champagne)
- Les pots et bocaux sont à déposer dans les bornes à verre, avec bouchons et capsules laissés dessus, quelle que soit leur matière.
Ce qui ne se trie pas :
Les serviettes en papier, essuie-tout, mouchoirs (même propres) c'est direction les ordures ménagères.
Un doute sur un emballage ?
Téléchargez l’application gratuite “Guide du Tri“