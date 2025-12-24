Cinor : garder les bons gestes pour passer des fêtes éco-responsable

Après Noël vient l'heure du nettoyage et du tri des déchets des emballages cadeaux, des cartons, ou encore bouteilles. La collectivité de la Cinor rappelle à ses usagers les bons réflexes à avoir face aux déchets à jeter dans vos bacs jaune afin de participer à notre échelle au recyclage des ordures. Un petit geste qui fait la différence à grande échelle. Ceci est un partage d'une publication de la Cinor. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Voici un petit rappel des déchets à mettre dans votre bac jaune :

- Les emballages en papier et en carton

- Papier cadeau (papier ou plastique)

- Cartons de colis et boîtes de jouets, avec ou sans fenêtre plastique

Pensez simplement à retirer les cales, liens ou films plastiques à l’intérieur, pliez les cartons et déposez-les en vrac dans le bac de tri.

- Les rubans, films et papier bulle, qu’ils soient en papier ou en plastique, ils se trient également.

Même avec un peu de scotch ou d’agrafes, en petite quantité, cela ne gêne pas le recyclage.

- Les emballages de chocolats et papillotes en aluminium, en papier ou en plastique.

Et le verre dans tout ça ?

- Les bouteilles (y compris le champagne)

- Les pots et bocaux sont à déposer dans les bornes à verre, avec bouchons et capsules laissés dessus, quelle que soit leur matière.

Ce qui ne se trie pas :

Les serviettes en papier, essuie-tout, mouchoirs (même propres) c'est direction les ordures ménagères.

Un doute sur un emballage ?

Téléchargez l’application gratuite “Guide du Tri“