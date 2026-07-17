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Cinor : découvrez Korozion fraktal, une exposition en partenariat avec la Cité des arts

  • Publié le 17 juillet 2026 à 10:47
  • Actualisé le 17 juillet 2026 à 11:43
artiste gorg one

L’artiste pluridisciplinaire Célia Ringuin-Velleyen, en partenariat avec la Cinor et la ville de Sainte-Suzanne, vous invite à découvrir "Korozion Fraktal", le samedi 18 juillet 2026 de 17h à 19h pour le vernissage à la Maison Cadet à Sainte-Suzanne. Une exposition gratuite réalisée avec Quentin Ichiza Rato, chargé de production à la Cité des Arts, qui explore la mémoire plurielle de la Ville. Elle se tiendra jusqu'au vendredi 24 juillet 2026. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Cinor, Zoom

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