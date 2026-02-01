Cinor : la Cité des Arts accueille une soirée maloya entre tradition et ouverture au monde

Découvrez une nouvelle facette du maloya à la Cité des Arts ce vendredi 6 février 2026 à 20h. Entre traditions réunionnaises et influences venues d'ailleurs, vivez une soirée exceptionnelle animée par deux groupes exceptionnels. Saodaj vous propose un maloya voyageur, mêlé à du rock alternatif et des percussions variées, tandis que Ban Makwalé fait résonner le rythme du Mozambique, un héritage musical ancré dans la culture réunionnaise. Nous partageons la publication de la Cinor. (Photo : RB/www.imazpress.com)