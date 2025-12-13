Cinor : la SPL Territo’Arts organise "Dézord Souvnans"

À l’occasion des commémorations du 20 décembre 2025, la SPL Territo’Arts organisera "Dézord Souvnans" à destination du public du territoire nord de 16h à 19h, à proximité de la Maison des projets de Quartier-Français (Sainte-Suzanne). Le moment clé de la journée sera l’exposition photographique qui explore les mémoires réunionnaises en s’appuyant sur le travail des élèves du territoire et de plusieurs artistes. Ce projet permettra de favoriser un dialogue intergénérationnel autour de l’histoire de Quartier-Français. Nous publions un post de La Cinor. (Photo CINOR photo Sly imazpress)