Cinor : le Otaku City Festival revient à la Cité des Arts pour sa troisième édition

Le Otaku City Festival revient à la Cité des Arts pour sa troisième édition les 16 et 17 mai 2026. "Manga, gaming, K-pop, cosplay, food, jeux de société… que vous soyez passionnés ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !", écrit la Cité des Arts en partenariat avec la Cinor. Nous partageons le communiqué de la Cité des Arts ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Arrêtez tout ! Otaku City Festival revient à la Cité des Arts pour sa 3ème édition les 16 et 17 mai prochains.

Manga, gaming, K-pop, cosplay, food, jeux de société… que vous soyez passionnés ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Cette année encore, on voit les choses en grand avec des invités de renom :

Alexiane Broque et Doryan Ben, les voix chantées VF de Rumi et Jinu dans le film “Kpop Demon Hunters”, vous préparent un concert de folie (Le tarif festival seul ne donne pas accès au concert)

Bastien Bourlé, voix française d’Izuku Midoriya (My Hero Academia) et d’Eren Yeager (L’Attaque des Titans), vous donne rendez-vous pour des conférences inédites sur le doublage.

Jennifer Svedberg-Yen, scénariste principale du jeu Clair Obscur : Expedition 33, proposera un talk show

Et bien sûr, il y aura des moments prévus pour les photos et dédicaces !

La programmation complète arrive très bientôt, restez connectés ! Réservez vos places dès maintenant sur : https://www.citedesarts.re/Billetterie/

En partenariat avec La Cinor, la Ville de Saint-Denis, Otaku Prod, Espace Culturel E. Leclerc Réunion, Orange, le Crédit Agricole La Réunion - Mayotte, McDonald’s Réunion.

En collaboration avec PAW, AZN Réunion et Dina Morgabine Hotel.