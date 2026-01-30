TOUTE L’ACTUALITÉ
Cinor : nouvelle édition de la Run Slalom 2026 par le SEVI (stade en eaux vives intercommunal)

  • Publié le 30 janvier 2026 à 10:57
  • Actualisé le 30 janvier 2026 à 12:05
run slalom 2024

Le SEVI (stade en eaux vives intercommunal) accueille des athlètes de haut niveau venus du monde entier pour s'entraîner et se préparer dans des conditions optimales. À cet occasion, un week-end de sport, de performance et de spectacle sur l'eau est organisé les 6, 7 et 8 février 2026 pour la Run Slalom. Devenu un lieu incontournable du canoë-kayak mondial, le SEVI s’impose comme une destination privilégiée pour les champions à La Réunion, sous le soleil. Nous partageons la publication de la Cinor. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Zoom, Cinor

