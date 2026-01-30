Cinor : nouvelle édition de la Run Slalom 2026 par le SEVI (stade en eaux vives intercommunal)

Le SEVI (stade en eaux vives intercommunal) accueille des athlètes de haut niveau venus du monde entier pour s'entraîner et se préparer dans des conditions optimales. À cet occasion, un week-end de sport, de performance et de spectacle sur l'eau est organisé les 6, 7 et 8 février 2026 pour la Run Slalom. Devenu un lieu incontournable du canoë-kayak mondial, le SEVI s’impose comme une destination privilégiée pour les champions à La Réunion, sous le soleil. Nous partageons la publication de la Cinor. (Photo : sly/www.imazpress.com)