Incendie du Beach Club à Saint-Gilles : la piste criminelle envisagée

L'enquête autour de l'incendie du Beach Club à Saint-Gilles dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier se poursuit. Selon nos confrères de Réunion La 1ère, la piste criminelle est envisagée par les enquêteurs. Cette nuit-là, peu après 1h du matin un feu s'était déclaré au sein de la boîte de nuit. Une trentaine de soldats du feu et huit véhicules de sapeurs-pompiers avaient été déployés. La partie centrale de l'établissement de nuit avait entièrement brûlé, soit une surface d’environ à 5 à 600 mètres carrés. Ce sinistre n'avait pas fait de victimes (Photo : sly/www.imazpress.com)

L'incendie a eu lieu dans la nuit, vers 1 heure du matin. Regardez.

Huit véhicules, une échelle et une ambulance ont été déployés, ainsi qu'une trentaine de soldats du feu pour circonscrire les flammes et sécuriser les lieux.

La partie centrale de l'établissement de nuit a entièrement brûlé, soit une surface d’environ à 5 à 600 mètres carrés, expliquait à Imaz Press, le Commandant Sébastien Hoareau, commandant des opérations de secours.

- Le Beach Club respecte toutes les normes applicables -

Dans un communiqué, la mairie de Saint-Paul, avait rappelé "que lors de son dernier contrôle, en novembre 2025, la commission de sécurité avait émis un avis favorable sur la conformité du Beach Club au regard des normes applicables aux établissements recevant du public (ERP)".

À la suite de cet incendie, deux arrêtés avaient été pris par la ville :

- un arrêté de péril imminent pour sécuriser les abords du bâtiment sinistré,

- un arrêté de fermeture administrative au titre des ERP, interdisant l’accès de l’établissement au public jusqu’à nouvel ordre.

Par ailleurs, l’établissement Tao Club mitoyen du Beach Club, a lui-même subi des dégâts dus à l’incendie ainsi qu’aux infiltrations conséquentes d’eau engendrées par l’usage soutenu des lances à incendie. "En conséquence, un arrêté de fermeture du Tao Club a été pris, et ce lieu restera fermé jusqu’à nouvel ordre pour des raisons de sécurité" informe la commune saint-pauloise.

