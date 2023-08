Cinor : Philippe Vigier de passage au Chaudron

Ce mercredi 30 août 2023, Maurice Gironcel a accueilli le ministre des Outre-Mer sur le nouveau site du Pôle d’Echange Multimodal (PEM) du Chaudron. L'occasion de présenter les avancées réalisées en matière de mobilités durables. Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous (photo : Cinor)

Le Président de La CINOR a accueilli le 30 août 2023 le ministre des Outre-Mer sur le nouveau site du Pôle d’Echange Multimodal (PEM) du Chaudron.

Cette visite marque une étape significative dans la reconnaissance du développement du projet novateur de La CINOR pour le Territoire Nord. Le PEM du Chaudron s’est imposé en matière de mobilités comme un centre d’innovation et de progrès grâce à l’arrivée du téléphérique urbain Papang.

En accueillant le ministre des Outre-mer, la CINOR a l’opportunité de mettre en lumière les avancées remarquables réalisées en matière de mobilités durables.

La visite du ministre des Outre-mer marque un chapitre important dans l’histoire du PEM du Chaudron et renforce l’engagement de La CINOR à poursuivre l’excellence dans tous ses efforts. Le président de La CINOR remercie chaleureusement le Ministre d’avoir pris le temps de découvrir ce site et d’explorer les opportunités prometteuses qu’il engendre pour les Outre-mer et au-delà.