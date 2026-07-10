Cinor : le troisième séminaire PwinVizé organisé dans le cadre de l'élaboration du plan de mandature 2026-2032

Le 8 juillet 2026, l'Ecole Intercommunale de Musique de Beauséjour accueillait le troisième séminaire PwinVizé, dans le cadre de l'élaboration du plan de mandature 2026-2032 de la Cinor. Cette séquence visait à décliner le programme électoral en mesures tangibles sur l'ensemble de la mandature, au service des habitants du territoire et dans une perspective d'équité territoriale. D'autres séminaires sont prévus pour poursuivre la co-construction collective, avant le vote des orientations budgétaires et du budget en novembre et décembre 2026 ainsi que le déploiement des actions opérationnelles dès janvier 2027. Nous publions le post de la Cinor : (Photos Cinor)