Cinor : la compétition mondiale du Slalom est lancée

La 6ème édition de la compétition mondiale de Slalom au Stade en eaux vives de Sainte-Suzanne est officiellement lancée depuis le vendredi 6 février 2026. Les premières courses ont déjà fait monter l'adrénaline mais ce n'est que l'échauffement. Le week-end s'annonce intense : le samedi 7 et le dimanche 8 février, le show continue avec le meilleur du Slalom et du Kayak Cross. Le gratin mondial : venez voir les athlètes internationaux dompter les courants réunionnais. Rendez-vous à Sainte-Suzanne pour encourager vos favoris. Nous partageons la publication de la Cinor. (Photo : Cinor)