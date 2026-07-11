Cinor : un marché des producteurs péi et une journée d’animation à la Recyclerie de Bagatelle

Ce samedi 11 juillet 2026, de 9h à 15h, la Recyclerie de Bagatelle à Sainte-Suzanne accueille le public pour une journée conviviale autour des producteurs péi et des initiatives durables. Au programme de cet événement porté par la Cinor, en partenariat avec les associations de la Recyclerie et les producteurs péi : atelier recyclage & réparation, marché des producteurs péi, buvette et restauration sur place. Nous publions le post de la Cinor : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)