Cinor : venez découvrir l’usine de production d’eau potable de Bois-de-Nèfles à Saint-Denis

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, la Cinor, Dioneo et Runéo, invitent à découvrir les coulisses de la production d’eau potable ce samedi 21 mars 2026. Venez visiter l’usine de production d’eau potable de Bois-de-Nèfles (Saint-Denis) pour comprendre les différentes étapes qui permettent chaque jour d’acheminer une eau de qualité jusqu’au robinet. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Cinor)

Rendez-vous de 9 heures à 11 heures.



Programme de la visite :

• Accueil et petit-déjeuner

• Présentation des consignes de sécurité

• Visite guidée du site

• Session questions-réponses en fin de visite



Places limitées – inscription obligatoire. Pour vous inscrire, envoyez un mail à : [email protected]