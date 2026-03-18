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Cinor : venez découvrir l’usine de production d’eau potable de Bois-de-Nèfles à Saint-Denis

  • Publié le 18 mars 2026 à 10:14
  • Actualisé le 18 mars 2026 à 10:20
Cinor : une nouvelle usine de traitement d'eau potable à Bois de Nèfles

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, la Cinor, Dioneo et Runéo, invitent à découvrir les coulisses de la production d’eau potable ce samedi 21 mars 2026. Venez visiter l’usine de production d’eau potable de Bois-de-Nèfles (Saint-Denis) pour comprendre les différentes étapes qui permettent chaque jour d’acheminer une eau de qualité jusqu’au robinet. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Cinor)

Rendez-vous de 9 heures à 11 heures.

Programme de la visite :
• Accueil et petit-déjeuner
• Présentation des consignes de sécurité
• Visite guidée du site
• Session questions-réponses en fin de visite

Places limitées – inscription obligatoire. Pour vous inscrire, envoyez un mail à : [email protected]

Cinor, Eau, Zoom

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