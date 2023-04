Saint-Denis : cinquième édition de l'opération Netoy Nout Vil

La ville de Saint-Denis et ses partenaires relancent l’opération "Nétoy Nout Vil". Du lundi 17 au jeudi 20 avril 2023, les habitants de certains quartiers sont invités à un vide cour participatif afin d’éliminer les gîtes larvaires. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Saint-Denis se mobilise aux côtés de la Cinor et de ses partenaires associatifs pour lutter contre les maladies vectorielles. Dans un premier temps, les habitants doivent sortir leurs déchets verts et leurs encombrants aux dates indiquées selon le planning établi quartier par quartier.

Pour chaque vide cour, l’ADRIE (L’Association pour le Développement des Ressourceries, l’Insertion et l’Environnement) tient un atelier de recyclage des déchets informatiques et électroménagers.

Attention, les gravats, le métal et les vêtements, qui peuvent être déposés en déchèterie, ne sont pas concernés.

Nétoy nout vil c'est :

- 139 agents mobilisés contre les gîtes larvaires

- Une trentaine d’associations engagées pour la propreté

- 32 camions déployés.