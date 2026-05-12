Civis : donnez une seconde vie aux objets

Le samedi 13 juin 202, de 6h à 13h, la Civis et Roulé mon z’avirons, organisent un vide grenier et une collecte solidaire dans la cour de l'école primaire Paul Hermann. Au programme : un vide grenier, une collecte de vêtements de chaussures et de linge de maison et des rencontres. Une matinée conviviale autour du réemploi, du partage et de la seconde vie des objets", précise la collectivité. (Photo d'illustration : Civis)

Tous les textiles, linge de maison et chaussures peuvent être rapportés pour être valorisés, quel que soit leur état, même abîmés. Ils doivent simplement être propres et secs, avec les chaussures attachées par paire.

Les inscriptions pour les exposants doivent se faire avant le 05 juin 2026 ici ou au 0262 45 49 38.