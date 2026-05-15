Civis : la première pierre du futur Centre intégratif de simulation en santé de l’océan Indien

La première pierre du futur Centre Intégratif de Simulation en Santé de l’Océan Indien – RéUniSim a été posée au CHU de Saint-Pierre. Ce projet ambitieux de plus de 20 millions d’euros, porté par le CHU de La Réunion, permettra demain aux professionnels et étudiants en santé de bénéficier d’un enseignement innovant, à la pointe de la pédagogie, grâce à des outils de simulation haute technologie, de la réalité virtuelle et des mises en situation immersives. Nous publions le post de la Civis ci-dessous (Photo : Civis)

Parce que former les professionnels de demain est un enjeu majeur pour notre territoire, la Civis a pleinement pris sa part dans ce projet structurant en mettant à disposition du CHU une parcelle de 4 800 m² au sein de la ZAC Océan Indien, via un bail à construction de 50 ans. Un engagement fort qui traduit notre volonté d’accompagner durablement le développement de la filière santé sur notre territoire.

Au-delà d’un équipement innovant, ce futur centre contribuera à :

- renforcer l’offre de formation en santé dans le Sud,

- développer les compétences locales,

- améliorer l’attractivité du territoire,

soutenir l’emploi et l’innovation dans le domaine médical.

La CIVIS est fière d’accompagner un projet d’avenir au service de la santé, de la formation et du rayonnement de notre territoire.