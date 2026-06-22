Civis : sécheresse à Cilaos, des mesures pour préserver l'eau

La Civis et la commune de Cilaos informent la population du cirque que la commune traverse depuis le début de l’année 2026 un épisode de sécheresse historique. Selon Météo-France, il s’agit en effet de la saison des pluies la plus sèche depuis plus de 50 ans sur Cilaos. Le niveau des ressources en eau est de ce fait exceptionnellement faible et les prévisions météorologiques laissent penser que l’épisode de sécheresse sera long et marqué sur le cirque. Nous publions le communiqué de la commune de Cilaos ci-dessous. (Photo d'illustration : Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

La préfecture de La Réunion a décidé de placer la commune de Cilaos en état d’alerte sécheresse via l’arrêté n°2026-931. Les mesures suivantes s’imposent donc à la population sur l’ensemble de la Commune :

- L’arrosage des jardins potagers, des espaces verts publics et privés et des espaces sportifs est interdit de 08h00 à 18h00 ;

- Le remplissage des piscines privés est interdit ;

- L’irrigation des cultures est interdite de 08h00 à 18h00 ;

- Le lavage des véhicules et engins à titre privé est interdit ;

- Le lavage des cours, des bâtiments, des façades, des trottoirs voiries et autres

surfaces imperméabilisées est interdit sauf s’il est réalisé par la collectivité ;

Par ailleurs, un plan de coupure est actuellement en place sur le secteur de Bras Sec. Des interruptions de la distribution en eau potable peuvent avoir lieu toutes les nuits de 21h00 à 05h00 ou à tout moment si le niveau du réservoir le nécessite.

Considérant la situation particulièrement critique sur le secteur de Bras Sec et du plan de coupure actuellement en place, la commune de Cilaos a décidé de prendre un arrêté spécifique sur ce secteur. Aussi, l’arrêté n°74-2026, en plus des mesures déjà citées ci-dessus impose les mesures suivantes :

- L’arrosage des espaces verts publics et privés et des espaces sportifs est interdit

sauf de 08h00 à 10h00 ;

- L’irrigation des cultures n’est autorisée que de 17h00 à 20h00 ;

Nous comprenons que ces mesures sont contraignantes mais nous en appelons à la responsabilité et au civisme de l’ensemble de la population pour les respecter afin de limiter au maximum les coupures de la distribution en eau potable.