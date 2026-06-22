Région Réunion : le CHU de La Réunion reconnu hôpital ambassadeur du don d'organes

Ce lundi 22 juin 2026, Huguette Bello, la présidente de Région et présidente du conseil de surveillance du CHU, s’est rendue à l’hôpital de Terre-Sainte pour le dévoilement de la plaque « Hôpital ambassadeur du don d’organes ». "Le don d'organes est un acte de solidarité entre individus, un message d'espoir mais aussi une ressource précieuse au service de l'intérêt général", souligne la présidente de Région. Nous publions le communiqué de la Région Réunion ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

En France, près de 80 % de la population se déclare favorable au don d’organes. Plus d'un tiers des greffes ne peuvent cependant pas être réalisées, faute de connaître la volonté du défunt. Il est ainsi essentiel de faire connaître son choix à ses proches.

Un seul donneur peut permettre de sauver jusqu’à sept vies. Aujourd’hui, plus de 70 000 personnes vivent grâce à une greffe d’organe en France.

Aux côtés du Groupe de dialogue interreligieux de La Réunion, la Présidente de Région et le CHU ont rappelé que le don d’organes est pleinement compatible avec les rites funéraires pratiqués sur le territoire. Le prélèvement est réalisé dans le respect absolu de la personne et de sa famille, et n’empêche en rien l’organisation des obsèques selon les traditions et les convictions de chacun.

Huguette Bello, présidente de Région :

"Le don d'organes est un acte de solidarité entre individus, un message d'espoir mais aussi une ressource précieuse au service de l'intérêt général. Ansanm, le CHU i serv la vi. Cela doit nous habiter. J'invite la population réunionnaise à ne pas avoir peur du don d'organe. Je pense que personne ne souhaiterait être dans une situation où il est confronté à un besoin sans qu'une réponse ne puisse lui être apportée. Aidons nos prochains, et surtout pensons à préciser que nous souhaitons le faire."