Civis : installation du Smep grand sud

Alexis Chaussalet a été élu président du Smep grand sud. Le Smep porte le Schéma de cohérence territoriale (Scot), qui fixe les grandes orientations d'aménagement, de mobilité, d'habitat, de développement économique et de préservation de l'environnement à l'échelle du Grand Sud. À travers le GAL Grand Sud, il accompagne également les projets locaux financés par le programme européen Feader, au service du développement des Hauts et du monde rural. "Cette nouvelle gouvernance traduit une ambition commune : renforcer la coopération entre la Civis et la Casud pour construire un Grand Sud plus cohérent, plus attractif et plus solidaire", souligne la Civis. (Photos : Civis)

La Civis présente ses félicitations à Alexis Chaussalet, élu président du Smep grand sud, ainsi qu'à l'ensemble des élus qui composent la nouvelle gouvernance.

La Civis y est pleinement représentée avec :

- David Lorion, 1er vice-président

- Imran Hattea, 3ᵉ vice-président

- Mathieu Lepinay, 5ᵉ vice-président

- Guillaume Lauret, 7ᵉ vice-président

- Céline Sanch, 8ᵉ vice-présidente

- Laila Nassibou, 9ᵉ vice-présidente

Au sein du Comité de programmation du Gal grand sud, la Civis adresse également ses félicitations à Joël Lallemand, élu 1er vice-président.

