Civis : les écogestes avec la famille Léo

Le monde évolue, le climat se réchauffe et les ressources s’épuisent. Afin de préserver notre confort et nos modes de vie, des changements de comportement sont inévitables. "La Civis, consciente de ces enjeux environnementaux, s’est engagée à promouvoir le développement durable sous toutes ses formes", écrit la Civis. Pour mener à bien cette initiative écologique, la Civis a choisi de créer tout un univers autour des écogestes avec un style ludique et évocateur pour ses administrés avec la famille Leo. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

- Promouvoir le bon geste -

Le monde évolue, le climat se réchauffe et les ressources s’épuisent. Afin de préserver notre confort et nos modes de vie, des changements de comportement sont inévitables. La Civis, consciente de ces enjeux environnementaux, s’est engagée à promouvoir le développement durable sous toutes ses formes. Pour cela, elle a choisi d’accompagner ses administrés dans une démarche forte et volontaire :

adopter les écogestes.

Un écogeste est un geste simple et banal de la vie de tous les jours comme aller au travail, faire la cuisine, se laver, jardiner, faire ses courses, un geste que chacun peut faire pour réduire la pollution et préserver l’environnement.

- Simplifier les écogestes -

A La Réunion, 80 % des habitants connaissent les écogestes, mais ne les appliquent pas systématiquement. La Civis a ainsi défini comme objectif principal de rendre les écogestes simples, automatiques et intégrés au quotidien, tout en adoptant une approche ludique, amusante, et positive.

- Embarquez dans les aventures de la famille Leo -

Pour que chaque geste soit bien ancré, la Civis a opté pour une série de vidéos mettant en scène des personnages typiques de La Réunion, chaque bonne habitude faisant l’objet d’un épisode.

La Civis est ainsi fière de présenter la famille Leo, une famille créole multigénérationnelle vivant dans le Sud de l’île. Entre humour, tradition et modernité, les administrés pourront suivre les aventures comiques et touchantes de Jean, Aurélie, leurs enfants Clément et Mimi, ainsi que Mémé Luce et Pépé Marcel.

- L’eau comme point de départ -

Pour démarrer son projet, la Civis a décidé de sensibiliser les habitants sur la préservation de l’eau et de ses infrastructures. Ressource rare, l’eau apparait comme un enjeu majeur de ces prochaines décennies.

- Un partenariat public privé -

Dans le cadre du contrat de délégation de service public (Dsp) avec Runéo, il est prévu de mettre en oeuvre un volet de sensibilisation pédagogique. La Civis a donc sollicité le concours de Runéo pour réaliser cette campagne de communication d’envergure. Une collaboration inédite qui atteste de cette volonté commune de prendre conscience des conséquences sociales et environnementales de chacune de nos actions.