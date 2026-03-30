Errance animale : la Civis relance sa campagne de stérilisation en 2026

Face à la prolifération des animaux errants à La Réunion, la Civis lance une nouvelle campagne de stérilisation des chiens et des chats sur son territoire. Objectif : sensibiliser les propriétaires et limiter durablement l’errance animale. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Près de 100.000 chiens et chats errants sont recensés sur l’île. Un phénomène aux conséquences multiples, tant en matière de sécurité publique que de protection de l’environnement. Pour y répondre, la Civis mise sur la prévention avec sa campagne "Aimer, c’est protéger. Stériliser aussi". Elle insiste aussi sur la responsabilité des propriétaires : l’abandon d’un animal constitue un acte de maltraitance puni par la loi.

- Une aide sous conditions pour les propriétaires -

Les habitants des communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons peuvent bénéficier d’une aide financière pour faire stériliser leur animal, sous conditions de ressources. Les dossiers sont à constituer directement auprès des vétérinaires partenaires du réseau local.

La collectivité rappelle que la stérilisation permet de "limiter la reproduction non contrôlée des animaux, réduire l’errance et la divagation et améliorer la santé et le bien-être des animaux".

- Une mobilisation renforcée en 2026 -

Après une précédente campagne ayant permis plus de 1.600 stérilisations, la Civis renforce son dispositif cette année avec une communication élargie : affiches, spots radio et relais sur les réseaux sociaux seront déployés du 30 mars au 12 avril prochain.

Des outils simplifiés, comme des supports explicatifs et une meilleure identification des vétérinaires partenaires, doivent également faciliter les démarches des propriétaires.

La liste des vétérinaires partenaires est à retrouver sur le site de la civis.