Civis : dégradation de la qualité de l'eau sur Cilaos

La collectivité de la Civis informe à ses administrés de la commune de Cilaos, qu'en raison des dernières pluies, la qualité de l'eau distribuée est susceptible de se dégrader sur l'ensemble du cirque. Nous partageons le communiqué de la Civis. (Photo : rb/www.imazpress.com)

La CIVIS recommande :

• de ne pas consommer directement l’eau (pour la boisson, la préparation des aliments...)

• de filtrer l’eau et la faire bouillir pendant 3 minutes ou de consommer de l’eau embouteillée

Toutefois, cette eau peut être utilisée pour tous les autres usages non alimentaire (toilette, lavage, ménage...).

Ces consignes doivent être respectées aussi longtemps que l’eau n’est pas redevenue limpide et au moins pendant les 24 heures qui suivent le retour à la normale, annoncé par la CIVIS.