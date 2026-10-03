Civis : des bons plans pour les étudiants du Sud

Etudiants du territoire, profitez des bons plans de la Civis. Vous cherchez des informations pour faciliter votre quotidien, retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)
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